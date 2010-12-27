Ошибка вышла: оперативников Калининского района обвинили в жестоком задержании мужчины на глазах у сына

Петербуржец и его жена обвиняют оперативников в неправомерном задержании, применении силы, запугивании семьи и возможной краже.

Семья из Петербурга обвинила трех сотрудников МВД в серии правонарушений. Поводом для этого стало задержание 33-летнего Александра И. на Тимуровской улице днем 11 апреля. Мужчина уверяет: полиция задержала его без какого-либо повода. При этом гражданина якобы избили в момент задержания на глазах у 5-летнего сына, а из дома после несанкционированного обыска пропали деньги. Канал Piter.TV узнал подробности этой запутанной истории (все предположения и аргументы - со слов Александра И.)

Дом, у стен которого началась эта история

ЧП произошло днем 11 апреля, когда Александр И. забирал из детского садика 5-летнего сына. По его словам, на крыльце дома № 20 по Тимуровской улице к ним подошли трое мужчин в гражданском. Незнакомые люди представились сотрудниками полиции, сказали, что "работают по преступлению", которое недавно произошло в этом районе города. Александру настойчиво предложили оставить ребенка дома и срочно проехать в отделение "для разговора". Уже в парадной что-то пошло не так.

Когда я завез велосипеды в подъезд и начал их пристегивать на ремень антикражи, то один из них начал с силой меня толкать в бок и говорить, что надо срочно завести ребенка домой и поговорить без его присутствия. Когда я попросил в подъезде показать удостоверения они мне начали говорить, что я увижу их, когда при понятых у меня найдут что ни будь в карманах с сыном на пару. При этом мне показалось что у одного из них что-то в руках похожее на пистолет. В последствии я узнал от сына что он видел у дяди пистолет. Я испугался за своего сына и решил, что надо скорее ребенка спрятать дома и тем более что данные люди этого требовали от меня. Александр И.

5-летний сын до сих пор не может спать после нападения на отца

"Оперативники" поднялись в квартиру вместе с мужчиной и разделились. Один стал обыскивать квартиру, а двое решили узнать у собеседника, что тот делал на Пасху. Ответ о семейном отдыхе с женой и детьми не устроил мужчин: в этот момент Александр получил первый удар "под дых". Затем его отвели в машину "копов", припаркованную во дворе, а 5-летний мальчик остался в квартире один. Наш собеседник отмечает - в автомобиле незнакомцы поколотили его значительно сильнее, а затем изъяли смартфон задержанного и стали смотреть его личные фото.

Начали просматривать наши с женой фото и показывать другим, после чего они все смеялись. В то время зазвонил телефон, я опросил их дать мне ответить так как моя жена кормит грудью ребенка и начнет переживать, но они сбросили звонок. Тогда я двумя руками выхватил телефон из рук похитителя и начал нажимать вызов моей жене в это время у меня выхватывали телефон и били по телу. Когда моя жена подняла телефон я ей успел крикнуть что меня забрали и если, я сейчас не вернусь, то чтоб звонила и просила помощи по поиску меня, а также чтоб дверь никому не открывала и очень быстро шла домой так как там один сын. Александр И.

После избиения Александра И. отвезли в 17-е отделение полиции. По дороге мужчина пытался выскочить из машины на ходу на перекрестке Тимуровской и Светлановского, однако "оперативники" задержали беглеца. По словам нашего собеседника, всю дорогу его били по голове (сейчас у петербуржца диагностировано сотрясение мозга). В отделении задержанный жаловался на боли и несколько раз ходил в туалет из-за рвотных позывов. На просьбы пригласить врача или вызвать скорую помощь люди в погонах ответили отказом. Все время общения с офицерами мужчине показывали фото неизвестной женщины у их подъезда, и пытались узнать о его возможной связи с ней. Полицейские настаивали на внешнем сходстве дамы с женой Александра, хотя это и были разные люди. Через несколько часов Александра И. отпустили на свободу.

После длительного допроса и дачи объяснения мне принесли бумаги, в которых, было сказано, что я нарушил административный кодекс, а именно где-то ругался матом. Данные граждане сказали, что мне надо их подписать если я хочу сейчас пойти домой или в противном случае моя жена не будет знать где я нахожусь и будет с детьми переживать. Александр И.

Задержанный под давлением подписал документы, и его отпустили. Те же трое мужчин отвезли "правонарушителя" к дому на Тимуровской. В подъезде их встретила напуганная жена Александра И. В короткой беседе с ними офицеры якобы настойчиво рекомендовали семейной паре никуда не сообщать о случившемся.

То самое 17-е отделение полиции

В первые сутки Александр И. вместе с женой не обращались к медикам, но позже все-таки отправились в травмпункт и ближайшую больницу. Там у потерпевшего выявили повреждения мягких тканей головы и сотрясение мозга. Что касается супруги, то она жалуются на "пропавшее молоко" и судороги на нервной почве. Дана И. уверена, что после "обыска" из ее куртки пропало несколько купюр номиналом в 1000 рублей. Кроме того, болезненно переживает ситуацию и 5-летний сын, на глазах у которого "полицейские" избивали родного отца. В распоряжении Piter.TV есть видео, в котором мальчик признается, что боится "дяденек, которые украли папу". Он же показывает рисунок, на котором изображены страшные похитители.

В общении с Piter.TV Александр И. заявил, что, по его информации, за этой странной операцией стоят сотрудники Управления МВД по Калининскому району. Такие подозрения у потерпевших возникли из-за странного поведения диспетчера 17-го отдела, которому в день задержания звонила Дана И. Эта запись имеется в распоряжении Piter.TV. На ней слышно, как мужчина говорит, что на территории 17-го отдела нет задержанных с личными данными Александра И. При этом диспетчер оговаривается, что не может отвечать за людей, задержанных в ходе операций "главка".

Сейчас семейная пара обратилась с жалобами в МВД и к губернатору Санкт-Петербурга. Александр И. считает, что его задержали по ошибке, да еще и с правонарушениями. Возможно, его приняли за мужа преступницы, фото которой мужчине показывали в 17-м отделении. Когда же силовики осознали свою ошибку, то предложили ему подписать документы о несуществующем правонарушении. Сейчас Александр И. собирает показания возможных свидетелей и пытается добыть видео с камер наблюдения в своем дворе, чтобы доказать факт непозволительного поведения сотрудников МВД.

Piter.TV направил запрос в пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу, а также руководству Управления МВД по Калининскому району.

