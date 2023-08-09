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В МИД заявили об отсутствии намерений России вмешиваться во внутренние дела Ливана

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В ведомстве отметили, что скорейшее избрание президента Ливана является в настоящее время ключевым вопросом для этой страны.

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Ливана. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, скорейшее избрание президента Ливана является в настоящее время ключевым вопросом для этой страны. Зайцев выразил уверенность, что местным жителям удастся преодолеть все противоречия, препятствующие решению этой важнейшей внутриполитической задачи.

Решение исключительно за самими ливанцами – что хорошо ливанскому народу, то хорошо и нам, и мы с уважением отнесемся к их выбору.

Алексей Зайцев, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ

Ранее в МИД заявили, что Москва и Пекин ведут активный диалог по поставкам зерна из России в КНР

Видео: МИД России

Теги: алексей зайцев, вмешательство, выборы президента, ливан, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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