В МИД прокомментировали продолжение вывода войск США из Афганистана. Москва рассматривает заявление госсекретаря Майка Помпео в качестве инструмента давления. Об этом "РИА Новостям" рассказал глава второго департамента Азии Замир Кабулов. Он пояснил, что американцы попытались надавить на обе стороны: Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу. Ранее представители власти в Афганистане не смогли договориться об "инклюзивном правительстве".
Они, судя по всему, не приняли те предложения, которые им были сделаны, если это происходило, ну это такой жест раздражения
прокомментировал дипломат
В РФ находят правильным решение продолжить вывод боевых сил США из региона. Майк Помпео добавил, что США сокращает денежную помощь Афганистану в 2021 году на миллиард долларов. Чиновник заявил, что неудача в переговорах в Афганистане ставит под угрозу интересы национальной безопасности Америки.
ВС США нанесли авиаудары в провинции Гильменд в Афганистане.
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