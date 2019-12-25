Реакция США стала закономерностью на неудачу Гани и Абдуллы создать "инклюзивное правительство".

В МИД прокомментировали продолжение вывода войск США из Афганистана. Москва рассматривает заявление госсекретаря Майка Помпео в качестве инструмента давления. Об этом "РИА Новостям" рассказал глава второго департамента Азии Замир Кабулов. Он пояснил, что американцы попытались надавить на обе стороны: Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу. Ранее представители власти в Афганистане не смогли договориться об "инклюзивном правительстве".

Они, судя по всему, не приняли те предложения, которые им были сделаны, если это происходило, ну это такой жест раздражения прокомментировал дипломат

В РФ находят правильным решение продолжить вывод боевых сил США из региона. Майк Помпео добавил, что США сокращает денежную помощь Афганистану в 2021 году на миллиард долларов. Чиновник заявил, что неудача в переговорах в Афганистане ставит под угрозу интересы национальной безопасности Америки.

ВС США нанесли авиаудары в провинции Гильменд в Афганистане.

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