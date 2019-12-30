РФ рассматривает эти события как внутреннее дело страны.

В МИД России прокомментировали ситуацию в Абхазии. В министерстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в Сухуме, однако считают сложившуюся ситуацию внутренним делом страны. Об этом пишет ТАСС.

Представители министерства выразили надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии. Они уверены, что стороны смогут выйти на мирный диалог в рамках правового поля.

Политический кризис в Абхазии возник 9 января. Протестующие, требуя отставки президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации. Глава государства был вынужден собрать экстренное заседание Совбеза и не исключил возможности введения чрезвычайного положения в стране. На внеочередной сессии парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку. В пятницу утром, 10 января, протестующие вновь начали стягиваться на площадь перед администрацией.

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Видео: YouTube / VOA News