В МИД РФ заявили, что захват Афганистана талибами реален

Замир Кабулов рассказал о необходимости найти политическое решение по Кабулу.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что захват Афганистана талибами реален. Такое заявление на онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе "Валдай" сделал глава Второго департамента по вопросам Азии Замир Кабулов. Дипломат уточнил, что такой вариант развития событий в Кабуле возникнет, если не будут достигнуты какие-либо договоренности в рамках межафганских переговоров. В России призвали стороны к поиску политического компромисса.

За двадцать с лишним лет основная часть руководства наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика, и внутренние. Я это вижу не только по словам, но и по намерениям. Замир Кабулов, российский дипломат

Эксперт уверен, что конфликт будет решен в пользу участников террористической запрещенной на территории РФ организации "Талибан" в Афганистане в том случае, если не будут наблюдаться реальные подвижки в процессе национального примирения. Сейчас сами талибы понимают важность политического решения из тупика, а поэтому могут идти на компромиссы.

Ракеты упали у президентского дворца в Кабуле.

Видео: YouTube / Valdai Club