В МИД РФ заверили Вашингтон в отсутствии планов по нападению на Украину

Россия заверила Соединенные Штаты, что не намерена "нападать" на Украину. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.
Он напомнил американской стороне, что все мероприятия, которые проводят российские военнослужащие по боевой подготовке, осуществляются в пределах границ государства.
Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей территории.
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ
По словам заместителя министра, эскалационный сценарий исключен. Рябков также выразил надежду, что ситуация на Украине изменится, а власти страны начнут соблюдать соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое в конце прошлого года.
Ранее в Киеве заявили о необходимости оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Москвой.
Видео: YouTube / ТАСС
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