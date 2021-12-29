В МИД РФ заверили Вашингтон в отсутствии планов по нападению на Украину

Эскалационный сценарий исключен, отметили в ведомстве.

Россия заверила Соединенные Штаты, что не намерена "нападать" на Украину. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.

Он напомнил американской стороне, что все мероприятия, которые проводят российские военнослужащие по боевой подготовке, осуществляются в пределах границ государства.

Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей территории. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

По словам заместителя министра, эскалационный сценарий исключен. Рябков также выразил надежду, что ситуация на Украине изменится, а власти страны начнут соблюдать соглашение о прекращении огня на Донбассе, достигнутое в конце прошлого года.

Ранее в Киеве заявили о необходимости оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Москвой.

Видео: YouTube / ТАСС