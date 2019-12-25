В МИД РФ прокомментировали заявления о возможной отправке военных США в Европу

В ведомстве считают данные заявления "провокационными сигналами".

Заявления Белого дома о возможной отправке в Восточную Европу военных подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон изучает возможность отправки военных в Восточную Европу. По ее словам, это может произойти в случае обострения ситуации на государственной границе между Украиной и Россией. Такое решение будет одной из возможных мер поддержки союзников по Североатлантическому альянсу, уточнила Псаки.

Это провокационные сигналы. Непонятно, зачем администрация США это делает вместо того, чтобы углубленно, сфокусировано заняться альтернативным путём реального укрепления безопасности, предлагаемого Россией в форме упомянутых гарантий. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

В российском министерстве иностранных дел ранее заявили, что НАТО намеренно "испытывает на прочность" Россию. В ведомстве отметили, альянс направляет военный флот и авиацию к госграницам РФ, связывая эти действия с проведением военных учений в Черном море. МИД подчеркивает, что Москва не может не реагировать на происходящее, так как в последнее время наблюдается усиление присутствия военных сил военно-политического блока в указанном регионе.

Ранее Белый дом высказался о возможности размещения ракет РСМД в Европе.

Фото: МИД России