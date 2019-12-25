В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки"

Оснований для нового саммита пока нет.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг заявления Украины о встрече "нормандской четверки". По его словам, эта информация не соответствует действительности. Об этом пишут "РИА Новости".

Руденко рассказал, что в прошлую пятницу на встрече советников глав четвёрки в Берлине Дмитрий Козак заявил, что оснований для нового саммита пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, он, а также лидеры Франции, Германии и России дали согласие на неё согласие.