В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки"

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг заявления Украины о встрече "нормандской четверки". По его словам, эта информация не соответствует действительности. Об этом пишут "РИА Новости".
Руденко рассказал, что в прошлую пятницу на встрече советников глав четвёрки в Берлине Дмитрий Козак заявил, что оснований для нового саммита пока нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, он, а также лидеры Франции, Германии и России дали согласие на неё согласие.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все