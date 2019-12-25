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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки"
Сегодня, 9:16
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matveyvn

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече "нормандской четверки"

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Оснований для нового саммита пока нет.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг заявления Украины о встрече "нормандской четверки". По его словам, эта информация не соответствует действительности. Об этом пишут "РИА Новости".

Руденко рассказал, что в прошлую пятницу на встрече советников глав четвёрки в Берлине Дмитрий Козак заявил, что оснований для нового саммита пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран "нормандской четверки". По его словам, он, а также лидеры Франции, Германии и России дали согласие на неё согласие.

Теги: мид рф, нормандская четверка, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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