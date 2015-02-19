В МИД РФ назвали надуманными новые обвинения США в адрес РФ в кибератаках

В ведомстве пожелали американским журналистам новых интересных и актуальных инфоповодов.

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Александр Бикантов заявил, истории с мнимой российской кибернетической угрозой для Соединенных Штатов исчерпали себя, а новые обвинения надуманны. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Отмечен очередной вброс надуманных обвинений в адрес России в совершении хакерских атак. Это результат так называемого расследования калифорнийской компании RiskIQ. Журналисты и частный сектор [США] в пику руководства своего собственного государства продолжают по инерции играть в антироссийскую риторику. Александр Бикантов, замдиректора департамента информации и печати МИД РФ

Он пожелал журналистам США новых интересных и актуальных информационных поводов, так как "история с мнимой российской киберугрозой давно себя исчерпала".

Ранее в России были зафиксированы следы атак хакерской группировки АРТ31, которую ряд экспертов связывают с китайскими спецслужбами. Злоумышленники известны своими атаками на государственные структуры некоторых государств, в том числе во время президентской кампании в Соединенных Штатах в прошлом году. Кроме того, деятельность АРТ31 была замечена в Монголии, Канаде, Белоруссии и США.

Видео: МИД РФ