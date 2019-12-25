В МХАТ отреагировали на письмо Дорониной Путину об увольнении худрука

Виктория Мусина-Пушкина обвинила Доронину в невыполнении своих должностных обязанностей в театре.

В МХАТ имени Горького отреагировали на письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной российскому президенту Владимиру Путину об увольнении художественного руководителя культурного учреждения. В театре полагают, что письмо предназначалось для публикации в СМИ, а не для того, чтобы его увидел глава государства. Специалисты заметили, что не знают, действительно ли письмо направлено Путину, так как не видели документы.

Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах. Виктория Мусина-Пушкина, представитель МХАТа

В театре считают странным видеть подобные письма в публичном пространстве от президента МХАТа. Сейчас у театра имеется большое количество премьер, ведется гастрольная работа и организуются другие события. По мнению Мусиной-Пушкиной, Татьяна Доронина не выполняет свои обязанности как президента, несмотря на то, что за занимаемую должность продолжает получить зарплату. Артистка якобы не появлялась в театре и не видела ни одного нового спектакля.

Доронина попросила Путина уволить худрука МХАТа.

Фото: Piter.tv

