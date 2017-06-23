Доронина попросила Путина уволить худрука МХАТа

Народная артистка СССР объяснила, почему она недовольна работой Эдуарда Боякова.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попросила российского президента Владимира Путина уволить худрука МХАТа с занимаемой должности. По ее мнению, Эдуард Бояков не является профессионалом. Она также заявила, что худрук уничтожил репертуар московского театра имени Горького. Письмо было опубликовано в материале "АиФ".

Очень хочется верить, что вы меня услышите. Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний. Татьяна Доронина, актриса

Артистка заметила, что на данный момент практически уничтожен не только театральный репертуар, но также и декорации. Боякова она обвинила в снятии постановок по произведениям Михаила Булгакова, Александра Островского и других известных русских писателей.

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Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным