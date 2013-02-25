  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МФЦ петербуржцы оформили более 130 тысяч сертификатов с QR-кодами
Сегодня, 15:56
135
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В МФЦ петербуржцы оформили более 130 тысяч сертификатов с QR-кодами

0 0

Также в МФЦ можно распечатать QR-код.

В МФЦ петербуржцы оформили более 100 тысяч сертификатов с QR-кодами переболевших или вакцинированных. Еще 30 тысяч сертификатов горожане попросили распечатать. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. 

Распечатать QR-код можно в большинстве МФЦ, список по ссылке. Для этого необходимо иметь при себе паспорт,  СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется. Также в некоторых МФЦ петербуржцы смогут распечатать сертификат на компьютерах самообслуживания. 

Ранее Смольный решил смягчить ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%. Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"

Теги: мфц, сертификаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии