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В МФЦ Ленобласти стали доступны новые услуги
Сегодня, 9:44
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nastya960

В МФЦ Ленобласти стали доступны новые услуги

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В МФЦ теперь предоставляют консультации по любым отказам Росреестра.

В Ленобласти МФЦ расширили список предоставляемых услуг. Это касается и малых филиалов, расположенных в удалённых населённых пунктах. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

В МФЦ теперь предоставляют консультации по любым отказам Росреестра. Также в отделах теперь подать документы на помощь от государства по социальному контракту.

В МФЦ Выборгского, Подпорожского, Гатчинского, Киришского и Тихвинского требуется предварительная запись.

В январе в Едином центре документов в Петербурге прошли обыски.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: мои документы, мфц
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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