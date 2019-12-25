В МФЦ Ленобласти стали доступны новые услуги

В МФЦ теперь предоставляют консультации по любым отказам Росреестра.

В Ленобласти МФЦ расширили список предоставляемых услуг. Это касается и малых филиалов, расположенных в удалённых населённых пунктах. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

В МФЦ теперь предоставляют консультации по любым отказам Росреестра. Также в отделах теперь подать документы на помощь от государства по социальному контракту.

В МФЦ Выборгского, Подпорожского, Гатчинского, Киришского и Тихвинского требуется предварительная запись.

В январе в Едином центре документов в Петербурге прошли обыски.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области