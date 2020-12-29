В Едином центре документов в Петербурге прошли обыски

Обслуживание посетителей пришлось приостановить на час.

Утром 19-го января в здание единого центра документов на улице Красного Текстильщика нагрянули люди в униформе с надписью "ФСБ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

В связи с этим прием посетителей был временно прекращен. Проходы заблокировали, а лифты отключили. Мероприятие длилось около часа, после чего МФЦ смог вернуться к обычной работе.

По предварительной информации, силовики искали документы, важные для расследования дела о незаконной миграции. О задержаниях не сообщалось.

Ранее в Петербурге выявили мигрантов, которые работали больше года по поддельным документам.

Фото: VK / Елена Савельева