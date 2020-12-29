В Едином центре документов в Петербурге прошли обыски

Утром 19-го января в здание единого центра документов на улице Красного Текстильщика нагрянули люди в униформе с надписью "ФСБ. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
В связи с этим прием посетителей был временно прекращен. Проходы заблокировали, а лифты отключили. Мероприятие длилось около часа, после чего МФЦ смог вернуться к обычной работе.
По предварительной информации, силовики искали документы, важные для расследования дела о незаконной миграции. О задержаниях не сообщалось.
Ранее в Петербурге выявили мигрантов, которые работали больше года по поддельным документам.
Фото: VK / Елена Савельева
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