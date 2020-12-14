В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово на складе площадью более 1200 метров

Пожар на складе начался 14 декабря в 15:33.

В Одинцово несколько часов пожарные пытаются потушить огонь на складе на Транспортном проезде. Площадь пожара увеличилась в два раза. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар на складе начался 14 декабря в 15:33, на момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 м2. К 17:15 площадь увеличилась в два раза – до 1200 м2.

На месте пожара на данный момент работают 20 единиц техники, 71 человек. Информации о пострадавших нет, пожар локализован.

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Видео: Youtube/ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК