В МЧС сообщили о локализации пожара в Одинцово на складе площадью более 1200 метров

В Одинцово несколько часов пожарные пытаются потушить огонь на складе на Транспортном проезде. Площадь пожара увеличилась в два раза. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Пожар на складе начался 14 декабря в 15:33, на момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 м2. К 17:15 площадь увеличилась в два раза – до 1200 м2.
На месте пожара на данный момент работают 20 единиц техники, 71 человек. Информации о пострадавших нет, пожар локализован.
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Видео: Youtube/ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
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