В МЧС рассказали, как жителям Петербурга обезопасить себя от укуса клеща

С приближением теплых дней клещи начали активизироваться.

В субботу, 14 марта, стало известно, что в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, как обезопасить себя от укусов клещей.

Если Вы собрались в лес, то лучше заранее побеспокоиться о специальном противоэнцефалитом костюме. Если такого костюма нет, то лучше всего одеться в светлую и однотонную одежду, на которой можно будет легко заметить клещей.

Штаны стоит заправить в сапоги, а верхнюю одежду — в штаны. Голову стоит защитить капюшоном, косынкой или шапкой.

Эффективным средством является обработка одежды специальными средствами от клещей, но даже используя его, не стоит садиться или ложиться на траву.

Рекомендуется осматривать себя каждые 10-15, а также повторить эту процедуру более тщательно после возвращения домой. Для остановки или ночлега лучше выбирать сухие сосновые леса или песчаные почвы, где нет травяной растительности.

Ранее мы писали, что летом в Петербурге за неделю 193 человека пострадало от укуса клещей.

Фото: pexels