МЧС: в Петербурге ожидается усиление ветра

Порывы будут достигать 12-14 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об усилении ветра. Информация опубликована на официальном сайте МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" во вторник, 7 апреля, ветер будет дуть с юга и юга-запада со скоростью 12-14 м/с.

Не стоит оставлять на балконе хозяйственные вещи, окна должны быть закрыты. Машину по возможности лучше поставить гараж или подальше от неустойчивых конструкций и сухих деревьев.

Во вторник Петербург замахнется на новый температурный рекорд.

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