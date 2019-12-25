  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МЧС: в Петербурге ожидается усиление ветра
Сегодня, 10:09
144
nastya960

МЧС: в Петербурге ожидается усиление ветра

0 0

Порывы будут достигать 12-14 м/с.

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило жителей и гостей города об усилении ветра. Информация опубликована на официальном сайте МЧС.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" во вторник, 7 апреля, ветер будет дуть с юга и юга-запада со скоростью 12-14 м/с.

Не стоит оставлять на балконе хозяйственные вещи, окна должны быть закрыты. Машину по возможности лучше поставить гараж или подальше от неустойчивых конструкций и сухих деревьев.  

Во вторник Петербург замахнется на новый температурный рекорд.

Фото: pixabay

Теги: ветер, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии