В Лужском районе прикрыли нарколабораторию, где нашли 13 килограммов мефедрона

В настоящее время полиция разыскивает "сотрудников" нарколаборатории.

В поселке Дзержинского (Лужский район, Ленобласть) полиция прикрыла нарколабораторию, где изготавливали мефедрон. Она располагалась на территории СНТ Рапти.

По данным Piter.TV, в ходе обыска полицейские нашли и изъяли два пакета с мефедроном общей массой 13 килограммов, а также прекурсоры, оборудование для производства наркотических средств и химическую посуду.

В настоящее время полиция разыскивает "сотрудников" нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство или сбыт наркотиков.

Ранее в Петербурге полиция прикрыла сеть наркоторговцев.

Фото: Piter.TV