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В Лужском районе прикрыли нарколабораторию, где нашли 13 килограммов мефедрона
Сегодня, 10:25
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В Лужском районе прикрыли нарколабораторию, где нашли 13 килограммов мефедрона

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В настоящее время полиция разыскивает "сотрудников" нарколаборатории.

В поселке Дзержинского (Лужский район, Ленобласть) полиция прикрыла нарколабораторию, где изготавливали мефедрон. Она располагалась на территории СНТ Рапти. 

По данным Piter.TV, в ходе обыска полицейские нашли и изъяли два пакета с мефедроном общей массой 13 килограммов, а также прекурсоры, оборудование для производства наркотических средств и химическую посуду. 

В настоящее время полиция разыскивает "сотрудников" нарколаборатории. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство или сбыт наркотиков. 

Ранее в Петербурге полиция прикрыла сеть наркоторговцев.

Фото: Piter.TV

Теги: нарколаборатория, снт рапти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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