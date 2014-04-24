В Лужском районе из-за пьяного водителя школьник пострадал в ДТП

Подросток попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 22 октября, в Ленобласти произошло жесткое ДТП с участием выпившего водителя, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Около 15 часов дня на трассе "Луга-Медведь" автомобиль "Опель", за рулем которого находился 44-летний пьяный мужчина, влетел в машину "ГАЗ", в результате чего та выехала на обочину и сбила подростка.

Мальчик, возвращавшийся домой из школы, попал в больницу. 15-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент полиция проводит проверку по факту аварии. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Благодатной BMW уходил от погони и врезался в дом.

Фото: Piter.tv