  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Лужском районе из-за пьяного водителя школьник пострадал в ДТП
Сегодня, 11:32
122
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Лужском районе из-за пьяного водителя школьник пострадал в ДТП

0 0

Подросток попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 22 октября, в Ленобласти произошло жесткое ДТП с участием выпившего водителя, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Около 15 часов дня на трассе "Луга-Медведь" автомобиль "Опель", за рулем которого находился 44-летний пьяный мужчина, влетел в машину "ГАЗ", в результате чего та выехала на обочину и сбила подростка. 

Мальчик, возвращавшийся домой из школы, попал в больницу. 15-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести. 

На данный момент полиция проводит проверку по факту аварии. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Благодатной BMW уходил от погони и врезался в дом.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль газ, автомобиль опель, дтп луга, пострадал школьник, пьяный водитель
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии