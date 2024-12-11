В Луганске горит кондитерский склад размером в 200 квадратных метров

В тушении огня задействованы 27 человек ГУ МЧС.

На территории Луганской Народной Республики российские огнеборцы тушат возгоарние, возникшее на территории местного кондитерского склада. Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделились сотрудники регионального управления ГУ МЧС. Общая площадь пожара на текущий момент составляет 200 квадратных метров. На месте ликвидации последствий задействованы 27 человек личного состава экстренного ведомства и пять единиц техники.

В ЛНР сотрудники МЧС России тушат кондитерский склад. В Луганске помещение горит на 200 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Красносельском районе загорелся погрузчик.

Фото и видео: ГУ МЧС России