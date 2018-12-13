В Лос-Анджелесе выставят на аукцион оригинальный костюм Дарта Вейдера

Костюм оценивают в два миллиона долларов.

Оригинальный костюм Дарта Вейдера из "Звездных войн" выставят на торги в США, сообщается на сайте аукциона "Чудеса галактики".

Оценочная стоимость костюма главного героя легендарной серии фильмов составляет от одного до двух миллионов долларов. Полная комплектация и отличное состояние костюма делает его бесценным для коллекционеров, отмечают аукционеры. Экипировка самого узнаваемого в мире злодея состоит из 17 частей. К нему прилагаются перчатки и аккумуляторный блок.

Аукцион "Чудеса галактика" состоится в Лос-Анджелесе 14 мая. Костюм создавался для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар".

Видео: эпизод фильма "Звездные войны"