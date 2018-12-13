  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:47
172
nadiputintseva
Код вставки плеера

В Лос-Анджелесе выставят на аукцион оригинальный костюм Дарта Вейдера

0 0

Костюм оценивают в два миллиона долларов.

Оригинальный костюм Дарта Вейдера из "Звездных войн" выставят на торги в США, сообщается на сайте аукциона "Чудеса галактики".

Оценочная стоимость костюма главного героя легендарной серии фильмов  составляет от одного до двух миллионов долларов. Полная комплектация и отличное состояние костюма делает его бесценным для коллекционеров, отмечают аукционеры.  Экипировка самого узнаваемого в мире злодея  состоит из 17 частей. К нему прилагаются перчатки и аккумуляторный блок.

Аукцион "Чудеса галактика" состоится в Лос-Анджелесе 14 мая. Костюм создавался для пятого эпизода франшизы "Империя наносит ответный удар".

Видео: эпизод фильма "Звездные войны"

Теги: аукцион, дарт вейдер, звездные войны, кино
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии