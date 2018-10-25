В Лондоне наградили Петербургских архитекторов.

В отеле Royal Lancaster представили лучших европейских девелоперов, архитекторов и дизайнеров интерьеров. Среди награжденных оказались Петербуржцы.

European Property Awards - конкурс учрежденный 17 лет назад, один из самых престижных мире охватывает жилые и коммерческие объекты недвижимости. Судейство осуществляется группой из более чем 70 экспертов, которые изучают все аспекты работы застройщика и его объекты. Судьи не только ищут самые впечатляющие и инновационные проекты, они также изучают устойчивость и экологичность каждого объекта недвижимости участвующего в конкурсе.

В этом году в конкурсе приняли участие амбициозные девелоперы из России. Компания OSKO HAUS, построившая фахверковый поселок на севере Петребурга, учавствовала сразу в двух номинациях и одержала победу, пройдя строгую оценку специалистов со всего мира.

Не климат, ни техника и никакие другие "русские" причины, не помешали застройщику доказать, что в Петербурге можно строить не просто не хуже, чем в европе, но и служить примером для всего мира. Первой награды удостоены архитектура, дизайн и ландшафтное решение премиального коттеджного поселка OSKO-VILLAGE во Всеволожском районе Ленинградской области. Вторую премию питерские архитекторы заслужили за дизайн функционального гостевого дома.

"Это очень приятно, когда твоя работа, сделанная с любовью и ответственностью, заслуживает такую высокую оценку искушнного европейского жури." - Призналась архитектор Ольга Свиридова.

OSKO-HAUS существует с 2002 года и занимается строительством так называемого "истинного фахверка" - домов, несущий каркас которых проектируется для каждого заказчика индивидуально, при этом возможно множество вариантов и величин таких существенных параметров дома, как высота потолка, ширина проема и высота точки отрыва крыши.