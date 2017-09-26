Из-за взрыва и возгорания эвакуировали станцию метро в Лондоне: фото и видео

На станции Tower Hill лондонского метрополитена произошел взрыв. Сообщается. что после хлопка загорелось зарядное устройство.

Во второй половине дня вторника, 26 сентября, со станции Tower Hill лондонского метрополитена эвакуировали посетителей. Как сообщает The Independent, в вагоне на станции произошел взрыв и возгорание зарядного устройства. Полиция столицы Великобритании не рассматривает инцидент как намеренный.

Пожарная служба Лондона описала случившееся как "небольшой взрыв". А представитель транспортной полиции столицы заявил, что возгорание и взрыв возникли из-за перегрева зарядного устройства.

Данных о пострадавших пока нет. Какое именно устройство взорвалось и почему - пока не известно.

Фото и видео: Twitter / Murtaza Ali Shah, RichTVXLive