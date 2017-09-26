Из-за взрыва и возгорания эвакуировали станцию метро в Лондоне: фото и видео

Во второй половине дня вторника, 26 сентября, со станции Tower Hill лондонского метрополитена эвакуировали посетителей. Как сообщает The Independent, в вагоне на станции произошел взрыв и возгорание зарядного устройства. Полиция столицы Великобритании не рассматривает инцидент как намеренный.
Пожарная служба Лондона описала случившееся как "небольшой взрыв". А представитель транспортной полиции столицы заявил, что возгорание и взрыв возникли из-за перегрева зарядного устройства.
Данных о пострадавших пока нет. Какое именно устройство взорвалось и почему - пока не известно.
Фото и видео: Twitter / Murtaza Ali Shah, RichTVXLive