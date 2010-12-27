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В Ломоносовском районе состоится военно-исторический фестиваль
Сегодня, 15:13
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nastya960
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В Ломоносовском районе состоится военно-исторический фестиваль

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Он будет посвящен драматическим событиям начала 1941 года.

В воскресенье, 5 августа, в деревне Яльгелево состоится открытие военно-исторического фестиваля "На дальних рубежах Ленинграда". Об этом сообщается в группе организаторов. 

Фестиваль пройдет уже в третий раз и в этом году будет посвящен событиям начала 1941 года.

Более 150 реконструкторов со всего округа и ближайших регионов воссоздадут историю начала героической битвы за Ленинград. Начало реконструкции 5 августа в 13:00, прийти может любой желающий. Также уже с 12:00 будут работать интерактивные площади.

В программе военно-исторического фестиваля: 
- военно-историческая реконструкция эпизода боев лета 1941 года с участием военной техники и артиллерии; 
- фронтовые интерактивные площадки – "музеи под открытым небом", которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях; 
- выставка техники.

А 4 августа Ленинградская область отмечает 91-ю годовщину со дня образования.

Фото: Ульяна Мазурова; На дальних рубежах Ленинграда/ ВК

Теги: блокада , военно-исторический , ленобласть , ломоносовский район , фестиваль , яльгелево
Категории: Лента новостей

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