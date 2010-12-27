В Ломоносовском районе состоится военно-исторический фестиваль

Он будет посвящен драматическим событиям начала 1941 года.

В воскресенье, 5 августа, в деревне Яльгелево состоится открытие военно-исторического фестиваля "На дальних рубежах Ленинграда". Об этом сообщается в группе организаторов.

Фестиваль пройдет уже в третий раз и в этом году будет посвящен событиям начала 1941 года.

Более 150 реконструкторов со всего округа и ближайших регионов воссоздадут историю начала героической битвы за Ленинград. Начало реконструкции 5 августа в 13:00, прийти может любой желающий. Также уже с 12:00 будут работать интерактивные площади.

В программе военно-исторического фестиваля:

- военно-историческая реконструкция эпизода боев лета 1941 года с участием военной техники и артиллерии;

- фронтовые интерактивные площадки – "музеи под открытым небом", которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях;

- выставка техники.



А 4 августа Ленинградская область отмечает 91-ю годовщину со дня образования.

Фото: Ульяна Мазурова; На дальних рубежах Ленинграда/ ВК