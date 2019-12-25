В Ленобласти у предпринимателя угнали Land Cruiser почти за 5 млн рублей

Автомобиль оставался без присмотра всего на один час.

В понедельник, 6 июля, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился 45-летний предприниматель и заявил об угоне своего автомобиля. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 черного цвета, 2017 года выпуска был припаркован у дома на улице Новая в деревне Гостилицы. Неизвестные угнали авто в период с 15:30 до 16:30 6 июля. Сумма ущерба составила 4,77 млн рублей.

По факту случившегося проводится расследование и розыск преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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