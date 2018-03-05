В Ломоносовском районе электричка сбила насмерть 50-летнюю женщину

Сообщение о наезде на женщину на 78 км перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района поступило дежурному 22 сентября в 04:55.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования женщины в районе перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сообщение о наезде на женщину на 78 км перегона Калище – Лебяжье Ломоносовского района поступило дежурному 22 сентября в 04:55.

По информации сотрудников следственно-оперативной группы транспортной полиции, машинист увидел человека около ж/д путей, одновременно подал звуковой сигнал и экстренно затормозил. Однако, избежать столкновения не удалось. На месте скончалась 50-летняя жительница Соснового Бора Ленинградской области.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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