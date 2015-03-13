В Ломоносове с 7 мая закроют на ремонт Красноармейскую улицу

На работы выделено более 19 миллионов рублей.

В Ломоносове с пятницы, 7 мая, будет закрыта на ремонт Красноармейская улица. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Перекрытие дороги будет происходить поэтапно. Планируется отремонтировать 760 метров - от Владимирской улицы до Ораниенбаумского проспекта. Предстоит заменить асфальтовое покрытие проезжей части и бордюрный камень, а также привести в порядок тротуары и восстановить элементы благоустройства.

На работы выделено более 19 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют к июню 2021 года.

Ранее Piter.tv писал, что в Ломоносове школьник отравился неизвестным наркотический препаратом. Со слов отца, он без разрешения взял из дома алкоголь.

Фото: Piter.tv

