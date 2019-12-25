В Ломоносове неизвестный жестоко избил собутыльницу

Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 26 августа, в полицию Ломоносова поступила телефонограмма из городской больницы №26. Медики рассказали о госпитализации женщины 1986 года с многочисленными травмами живота. Об этом стало известно от источника в правоохранительных органах.

По предварительной информации, жительницу Петербурга жестоко избил собутыльник. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую травму живота, разрыв поджелудочной железы, некроз поперечной оболочной кишки.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности 35 лет, ростом 170 см. Имеет рыжие волосы и щетину. На момент совершения преступления был одет в джинсовую куртку с металлическими пуговицами, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, черные кроссовки с белой буквой. В настоящий момент полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее мы писали, что мужчину наказали за до смерти избитого петербуржца.

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