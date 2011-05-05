В Лаосе одобрили вакцину "Спутник Лайт"

Лаос стало 20-ым по счету государством, где одобрен препарат российского производства.

В Лаосе (государство в Юго-Восточной Азии) одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт". Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В пресс-службе рассказали, что Лаос стало 20-ым по счету государством, где одобрен препарат российского производства. Также стало известно, что вакцину одобрили в Сан-Марино (государство находится в Южной Европе).

Препарат "Спутник Лайт" также одобрили в Камбодже, ОАЭ, Египте, Иране, Армении, Республике Филиппины, Казахстане, Киргизии, Монголии, Республиках Конго и Маврикий, Парагвае, Палестине, Никарагуа, Венесуэле, Бахрейне и Анголе.

Ранее Piter.TV подробно рассказывал, куда можно улететь россиянам, привитым отечественными вакцинами.

Фото: sputnik-lite.com