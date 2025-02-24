В Липецкой области пресекли изготовление фальсифицированного алкоголя

Ирина Волк рассказала о прекращении незаконной деятельности в одном из цехов региона.

Российские правоохранительные органы по Липецкой области пресекли деятельность нелегального цеха, в котором изготавливался фальсифицированный алкоголь. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она заметила, что ее коллеги изъяли в ходе обыска в складском помещении свыше 4,5 тысячи немаркированных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, а также специальное оборудование, вкусовые добавки и ароматизаторы.

На спецстоянку помещен грузовой автомобиль, который, предположительно, использовался злоумышленниками для перевозки фальсификата. пресс-служба МВД РФ

Ведется уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Один из фигурантов расследования оставлен на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Другой подозреваемый находится под домашним арестом. Изъятый алкоголь в текущий момент направлен оперативниками на лабораторное исследование. Сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств криминальной деятельности.

Двое мужчин из Всеволожского района взламывали аккаунты на маркетплейсах и похищали товары.

Фото и видео: МВД Медиа