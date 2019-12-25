В Липецкой области разбился насмерть 17-летний мотоциклист

Молодой человек ехал на большой скорости, а на голове не было защитного шлема.

В Усманском районе Липецкой области погиб 17-летний мотоциклист.

Трагедия произошла около 23.00 на улице Центральная села Крутченская Байгора в Усманском районе. 17-летний подросток на огромной скорости ехал по дороге на мотоцикле "Велс" и перевернулся. Молодой человек скончался от полученных травм до приезда медиков.

Как сообщают в ГУ МВД по Липецкой области, на мотоциклисте не было защитного шлема. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото:Piter.TV