В Липецкой области разбился насмерть 17-летний мотоциклист

В Усманском районе Липецкой области погиб 17-летний мотоциклист.
Трагедия произошла около 23.00 на улице Центральная села Крутченская Байгора в Усманском районе. 17-летний подросток на огромной скорости ехал по дороге на мотоцикле "Велс" и перевернулся. Молодой человек скончался от полученных травм до приезда медиков.
Как сообщают в ГУ МВД по Липецкой области, на мотоциклисте не было защитного шлема. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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Фото:Piter.TV
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