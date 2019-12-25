В Липецке в свой квартире нашли окровавленный труп хозяина

Тело сына обнаружил отец мужчины и не узнал в нем родного сына.

На улице Титова в Липецке найдено окровавленное тело мужчины.

Издание "Город 48" сообщает, что накануне днем, 29 июля, пенсионер пришел в квартиру к сыну и увидел на кровати окровавленный труп незнакомца. Перепуганный мужчина позвал на помощь соседей, которые опознали в мертвом человеке хозяина квартиры, сына пенсионера.

Тело лежало на своей кровати, а голова у него была полностью разбита и вся в крови. Полиция выясняет все обстоятельства смерти мужчины.

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Фото:Piter.TV