Группа студентов на территории университета пела песню из мюзикла "Отверженные".

В Лингвистическом университете в Минске ОМОН проводит задержания среди студентов. Об этом пишет tut.by.

По информации журналистов, в учебном заведении начались жесткие задержания.

В университет прибыли три микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа.

Отметим, что 1 сентября студенты данного ВУЗа принимали активное участие в мирных акциях протеста и прошли по улицам Минска. Сегодняшние задержания, судя по всему, произошли из-за того, что группа студентов уже на территории университета пела песню из мюзикла "Отверженные".

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