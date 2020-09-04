В Лингвистическом университете в Минске ОМОН проводит задержания среди студентов. Об этом пишет tut.by.
По информации журналистов, в учебном заведении начались жесткие задержания.
В университет прибыли три микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа.
Отметим, что 1 сентября студенты данного ВУЗа принимали активное участие в мирных акциях протеста и прошли по улицам Минска. Сегодняшние задержания, судя по всему, произошли из-за того, что группа студентов уже на территории университета пела песню из мюзикла "Отверженные".
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