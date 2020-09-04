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В Лингвистическом университете в Минске ОМОН проводит задержания среди студентов

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Группа студентов на территории университета пела песню из мюзикла "Отверженные".

В Лингвистическом университете в Минске ОМОН проводит задержания среди студентов. Об этом пишет tut.by.

По информации журналистов, в учебном заведении начались жесткие задержания.

В университет прибыли три микроавтобуса с сотрудниками ОМОНа.

Отметим, что 1 сентября студенты данного ВУЗа принимали активное участие в мирных акциях протеста и прошли по улицам Минска. Сегодняшние задержания, судя по всему, произошли из-за того, что группа студентов уже на территории университета пела песню из мюзикла "Отверженные".

Ранее на Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Минска.

Видео: NEXTA Live

Теги: вуз, задержания, омон, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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