В Летнем саду высадят луковицы 4 тысяч тюльпанов

Луковицы будут высажены в гряды петровского огорода и весной украсят его своим цветением.

В Летнем саду 19 октября пройдет акция "Золотая луковица", в ходе которой будет посажено 4 тысячи тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Луковицы будут высажены в гряды петровского огорода и весной украсят его своим цветением. Участники акции узнают, как сажают тюльпаны и как выглядели сорта, которые выращивали в Летнем саду в XVIII веке. Именно тогда садовники Петра I впервые посадили тюльпаны, привезенные из Голландии.



Традиция торжественной посадки луковиц тюльпанов была возрождена после реставрации Летнего сада.

На выходных сотня остролистных клёнов появилась на Новоизмайловском проспекте. Высадка произошла в рамках субботника "Мой Петербург". В акции принимают участие садово-парковые предприятия, жители города, а также коммерческие предприятия.

Фото: pexels