В Летнем саду зацвели предвестники весны

Посмотреть подснежники можно в течение недели. С 1 апреля сад закроют на просушку.

В петербургском Летнем саду зацвели первые подснежники. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили в официальной группе сада в социальных сетях.

Неделя только началась, а у нас две прекрасные новости. В Летнем саду распустились первые подснежники! А это значит, что в Петербург официально пришла весна! САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ

Петербуржцы в течение недели могут ходить и любоваться подснежниками. А уже с 1 апреля Летний сад закроется на просушку. Также подснежники распустились и в некоторых дворах, например, на улице Савушкина.

В 2018 году в Ботаническом саду первые цветы распустились в начале апреля.

Фото: САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ/ВК