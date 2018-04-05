В Ботаническом саду распустились первые цветы

Сразу несколько видов растений раскрыли бутоны.

Как и обещали петербургские синоптики, в апреле в городе на Неве стали заметны первые признаки весны. Столбик термометра поднялся для плюсовой температуры, а вместе с тем в Ботаническом саду зацвели первые цветы.

В своей официальной группе "ВКонтакте" БИН РАН опубликовал видео, в доказательство, что это все не запоздалая первоапрельская шутка. В саду действительно распустились подснежники, пролеска двулистная и крокусы.

Стоит отметить, что первоцветы распустились пока что только на Северном дворе. Представители Ботанического сада приглашают всех прийти и насладиться весной.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в петербургских домах теплоизолируют чердачные помещения, чтобы на них не образовывалась наледь.

Видео: Ботанический сад БИН РАН