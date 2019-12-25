В Лесколово ищут мужчину, обвиняемого в педофилии

Полиция разыскивает молодого человека славянской внешности.

В понедельник, 14 декабря, УМВД РФ по Всеволожскому району Ленобласти начали розыск мужчины, подозреваемого в педофилии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Фоторобот подозреваемого попал в распоряжение редакции Piter.TV. Сотрудники органов ищут молодого человека до 30 лет, среднего телосложения, славянской внешности, с чёрными короткими волосами и карими глазами. Рост подозреваемого 170-175 см. Предполагается, что подозреваемый совершил насильственные действия в отношении девятилетней девочки в деревне Лесколово.

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Фото: Piter.TV