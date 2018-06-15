В Ленобласти семейная пара сгорела заживо

Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

В городе Пикалево семейная пара сгорела заживо в собственном частном доме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Возгорание произошло ночью 9 октября. В результате пожара обнаружены тела 39-летнего мужчины и его 37-летней супруги. Однако рядом с домом сотрудники комитета обнаружили 5-летнюю девочку с термическими ожогами. Ребенок был госпитализирован. Сейчас её состояние оценивается как удовлетворительное.

Областной следком предполагает, что в момент возгорания мужчина разбудил свою дочку, разбил окно в её комнате и отправил ребенка на улицу, так как входная дверь уже полыхала в огне. Следователь продолжает устанавливать обстоятельства и причину пожара.

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Фото: пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти