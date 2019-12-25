В Ленобласти запретят продажу алкоголя 27 июня

Ограничение на спиртное вступит в силу в связи с проведением Дня молодежи.

В понедельник, 27 июня, в Ленобласти устанавливается запрет на покупку спиртных напитков в связи с повелением Дня молодежи.

В праздник любители алкоголя не смогут приобрести даже пиво.Отметим, что запет на продажу спиртного в 47-ом регионе также установлен в День защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября).

Предпринимателям, которые решатся нарушить временные правила, будет назначен штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предложили запретить продажу алкоголя в выходные.

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