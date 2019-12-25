В Ленобласти в получении взятки подозревается руководство одного из отделений полиции

В общем сложности подозреваемые заработали 3,8 млн рублей незаконным путем.

Оперативники ГУ МВД РФ по Петербургу и области изобличили начальника одного из отделений полиции Всеволожского района и его заместителя в получении взятки. Возбуждено уголовное дело, одного из правоохранителей задержали.

Сотрудники Всеволожской полиции Ленобласти неоднократно получали незаконное вознаграждение от коммерсанта, который занимался торговлей в Мурино. По версии службы собственной безопасности, за покровительство деятельности бизнесмена они получили в общем сложности 3,8 млн рублей.

В ГУ МВД РФ инициирована служебная проверка. После нее будет решен вопрос об увольнении сотрудников. Также в случае подтверждения фактов будет решаться вопрос о дальнейшем наказании.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина пыталась перевезти через российско-эстонскую границу ювелирные украшения на 1,3 млн рублей.

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