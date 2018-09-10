В Ленобласти за получение взятки задержали начальника отдела противодействия коррупции

А также его посредника.

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России задержали подозреваемого в получении взятки в Лодейном Поле Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник, 10 июня, около двух часов дня, сотрудники УСБ задержали начальника ОЭБиПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти. Он подозревается в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.

В этот же день в Подпорожье задержали посредника, который и получил указанную сумму. Оба мужчины задержаны, назначена судебная проверка, в отношении полицейского возбудили уголовное дело. После проверки будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД.

В начале мая в Петербурге сотрудника Росреестра задержали за взятку в 1 миллион рублей .

Фото: pixabay