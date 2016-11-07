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В Ленобласти за минувшие сутки никто не умер от коронавируса
Сегодня, 13:03
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В Ленобласти за минувшие сутки никто не умер от коронавируса

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Заразились инфекцией еще 224 человека.

За минувшие сутки в Ленобласти не зарегистрировали смертей среди больных COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 22 августа. 

Известно, что заразились коронавирусом еще 224 человека. Победить недуг смогли 84 местных жителя. 

За все время пандемии в Ленобласти зафиксировал 61 206 случаев заражения инфекцией. Умерло более 2,3 тыс. человек. Вылечиться смогли 49 1498 пациентов. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что центр Алмазова возвращается к плановой работе. За 54 дня работы в условиях инфекционного стационара помощь получили 714 больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, коронавирус ленобласть, статистика пандемия
Категории: Новости Ленинградской области, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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Чеботарёв Толян
Сегодня 13:33

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