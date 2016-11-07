В Ленобласти за минувшие сутки никто не умер от коронавируса

Заразились инфекцией еще 224 человека.

За минувшие сутки в Ленобласти не зарегистрировали смертей среди больных COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией 22 августа.

Известно, что заразились коронавирусом еще 224 человека. Победить недуг смогли 84 местных жителя.

За все время пандемии в Ленобласти зафиксировал 61 206 случаев заражения инфекцией. Умерло более 2,3 тыс. человек. Вылечиться смогли 49 1498 пациентов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что центр Алмазова возвращается к плановой работе. За 54 дня работы в условиях инфекционного стационара помощь получили 714 больных коронавирусом.

Фото: Piter.tv