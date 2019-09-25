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Центр Алмазова возвращается к плановой работе
Сегодня, 14:47
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Центр Алмазова возвращается к плановой работе

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За 54 дня работы в условиях инфекционного стационара помощь получили 714 больных коронавирусом.

Со среды, 1 сентября, все отделения лечебно-реабилитационного комплекса Центра Алмазова, в том числе  пять кардиологических, эндокринологическое, терапевтическое и неврологическое начнут принимать пациентов по своему профилю. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева. 

Комплекс проработал в условиях инфекционного стационара 54 дня, за это время помощь была оказана 714 человек. В учреждении выделено 30 коек для реабилитации людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. С ними будут работать бригады, в составе которые не только терапевты и специалисты по физической реабилитации, но и психологи, и психотерапевты. Продолжительность курса реабилитации составит не менее двух недель и доступна как для петербуржцев, так и для других граждан страны. 

Ранее мы писали, что хирурги Центра Алмазова спасли мужчину с разрывом грудной части аорты.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, стационар, центр алмазова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Власов Митя
Сегодня 15:31

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