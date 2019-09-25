Центр Алмазова возвращается к плановой работе

Со среды, 1 сентября, все отделения лечебно-реабилитационного комплекса Центра Алмазова, в том числе пять кардиологических, эндокринологическое, терапевтическое и неврологическое начнут принимать пациентов по своему профилю. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.
Комплекс проработал в условиях инфекционного стационара 54 дня, за это время помощь была оказана 714 человек. В учреждении выделено 30 коек для реабилитации людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. С ними будут работать бригады, в составе которые не только терапевты и специалисты по физической реабилитации, но и психологи, и психотерапевты. Продолжительность курса реабилитации составит не менее двух недель и доступна как для петербуржцев, так и для других граждан страны.
Ранее мы писали, что хирурги Центра Алмазова спасли мужчину с разрывом грудной части аорты.
Фото: Piter.tv
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