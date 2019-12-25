В Ленобласти взыскали более 114 миллионов рублей с должников по коммунальным услугам

Приставы имеют право призвать граждан к ответу через месяц "просрочки" платежа.

Федеральная служба судебных приставов Ленинградской области взыскала 114 984 000 рублей за задолженности по оплате "коммуналки". Об этом сообщило региональное Управление Федеральной службы судебных приставов.

Внушительный долг накопили граждане, не оплачивающие услуги в течение последних трех месяцев текущего года.

Чтобы не попасть в "черный список" приставов, необходимо не откладывать жилищно-коммунальные платежи больше, чем на месяц.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появятся две амбулатории и один ФАП на 614 миллионов рублей.

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