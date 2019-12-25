В Ленобласти временно запретили каршеринг

В Петербурге уже действует такой запрет.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в постановление областного правительства о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

В регионе, вслед за Петербургом запретили использование услуг каршеринга (поминутная аренда автомобилей). Также в Ленобласти не работают салоны красоты, СПА-салоны, солярии, бани, массажные салоны. Приостановлена деятельность всех организаций в сферах культуры, спорта и туризма.

Работать разрешили страховым компаниями, негосударственным пенсионным фондам, фотосалонам.

Фото: Instagram/ yndx.drive