В Ленобласти впервые за последние десятилетия цветёт лëн

Экспериментальные 15 га масличного льна посадило хозяйство "Русское поле".

В Ленинградской области впервые за последние десятилетия цветёт лëн. Об этом в своем Telegram-канале рассказала администрация 47 региона.

Экспериментальные 15 га масличного льна посадило хозяйство "Русское поле". Оно планирует выпускать готовый концентрированный корм с повышенным содержанием белка, который увеличивает жирность молока коров.

В качестве меры имущественной поддержки предпринимателям в Ленинградской области предлагается 500 гектаров земли для развития сельского хозяйства в отдаленных районах региона.

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Видео: администрация Ленобласти