  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:35
87
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти впервые за последние десятилетия цветёт лëн

0 0

Экспериментальные 15 га масличного льна посадило хозяйство "Русское поле".

В Ленинградской области впервые за последние десятилетия цветёт лëн. Об этом в своем Telegram-канале рассказала администрация 47 региона.

Экспериментальные 15 га масличного льна посадило хозяйство "Русское поле". Оно планирует выпускать готовый концентрированный корм с повышенным содержанием белка, который увеличивает жирность молока коров.

В качестве меры имущественной поддержки предпринимателям в Ленинградской области предлагается 500 гектаров земли для развития сельского хозяйства в отдаленных районах региона. 

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: администрация Ленобласти

Теги: коровы, лен, молоко
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии