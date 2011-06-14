Для программы "Ленинградский гектар" выделены участки площадью 500 га

Комитет актуализировал список земельных участков для программы "Ленинградский гектар".

В качестве меры имущественной поддержки предпринимателям в Ленинградской области предлагается 500 гектаров земли для развития сельского хозяйства в отдаленных районах региона. Об этом сообщили в понедельник, 17 июня, в Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом.

Комитет актуализировал список земельных участков для программы "Ленинградский гектар". Участки, общей площадью 500 гектаров, расположены в отдаленных районах области и предназначены для развития сельского хозяйства.

В Бокситогорском, Подпорожском и Сланцевском муниципальных районах предлагается 125 участков сельскохозяйственного назначения, где фермеры могут реализовать свои бизнес-планы, включая разведение коров, коз, выращивание клубники, картофеля, пчеловодство и другие сельскохозяйственные проекты.

Проекты фермеров защищаются в рамках грантовых конкурсов, проводимых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов по эффективности лесного хозяйства.

Фото: Telegram / Леноблкомимущество