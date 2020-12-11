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В Ленобласти возобновили антикоронавирусную дезинфекцию общественных мест
Сегодня, 10:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти возобновили антикоронавирусную дезинфекцию общественных мест

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В июне в Ленобласти уже обработали 101 объект площадью 13 тыс. квадратных метров.

Управление ветеринарии Ленобласти возобновило антиковидные обработки общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Специалисты проводят дезинфекцию детских, спортивных, концертных площадок, в аптеках, на остановках транспорта и т.д. В работе ветеринаров используется 0,5%-ный раствор средства "Кемицид", безопасный после высыхания для животных и человека, но губительный для микробов и вирусов.

В июне в Ленобласти уже обработали 101 объект площадью 13 тысяч квадратных метров.

Ранее начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: дезинфекция
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 12:14

Ни разу не видела, чтобы проводили дезинфекции. Наверное, как всегда, в одном месте напоказ, сфотографировали для отчётности и свернули деятельность. Наблюдала такое не раз. 

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Аноним
Сегодня 11:18

А что, уже изобрели что-то эффективное? Может нам самим напрыскаться?)) 

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