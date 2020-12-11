В Ленобласти возобновили антикоронавирусную дезинфекцию общественных мест

Управление ветеринарии Ленобласти возобновило антиковидные обработки общественных территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Специалисты проводят дезинфекцию детских, спортивных, концертных площадок, в аптеках, на остановках транспорта и т.д. В работе ветеринаров используется 0,5%-ный раствор средства "Кемицид", безопасный после высыхания для животных и человека, но губительный для микробов и вирусов.
В июне в Ленобласти уже обработали 101 объект площадью 13 тысяч квадратных метров.
Ранее начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Ни разу не видела, чтобы проводили дезинфекции. Наверное, как всегда, в одном месте напоказ, сфотографировали для отчётности и свернули деятельность. Наблюдала такое не раз.
А что, уже изобрели что-то эффективное? Может нам самим напрыскаться?))