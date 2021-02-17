В Ленобласти сотрудники "Велеса" спасают детеныша альпака
Специалисты сообщают, что альпака находится при смерти, так как температура держится в районе 34 градусов.
Ночью 17 февраля к специалистам центра реабилитации для диких животных "Велес" доставили маленького альпака. Об этом представители организации сообщили в своей группе "ВКонтакте". Ослабленное животное привезли из частного подворья. Специалисты сообщают, что альпака находится при смерти, так как температура держится в районе 34 градусов. Малыша удалось с помощью бутылочки напоить водой с глюкозой. Также ему прочистили глаза и нос от гноя. О самочувствии альпака на данный момент ничего не известно. Альпака – животное семейства верблюжьих. К шерсти альпаки в большой степени приложимы те качества, которые представляются нам при определении "верблюжья шерсть". Ранее в центре "Велес" спасли лиса, попавшего в капкан. Фото и видео: ВКонтакте/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным
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