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nastya960
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Видео: в Ленобласти водитель едва не врезался в медведя на дороге

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Медведь пробежал перед машиной и фурой, которые ехали друг другу навстречу.

На трассе в Лодейнопольском районе автомобилист едва не столкнулся не с перебегавшим дорогу медведем. Видео с регистратора появилось в социальных сетях.

Видео снял водитель, который ехал следом. На кадрах видно, как из неоткуда выбежал медведь, пробежал перед машиной и фурой, которые ехали друг другу навстречу, и вновь скрылся в кустах по другую сторону дороги.

После этого водитель легковушки съехал на обочину, видимо, чтобы успокоиться и перевести дух после увиденного.

Веник vs Медведь: Сотрудница московского зоопарка отбилась от белого медведя веником.

Видео: sp_1703

Теги: животное, лодейное поле, медведь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Ильинский Антон
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