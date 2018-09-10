Видео: в Ленобласти водитель едва не врезался в медведя на дороге

Медведь пробежал перед машиной и фурой, которые ехали друг другу навстречу.

На трассе в Лодейнопольском районе автомобилист едва не столкнулся не с перебегавшим дорогу медведем. Видео с регистратора появилось в социальных сетях.

Видео снял водитель, который ехал следом. На кадрах видно, как из неоткуда выбежал медведь, пробежал перед машиной и фурой, которые ехали друг другу навстречу, и вновь скрылся в кустах по другую сторону дороги.

После этого водитель легковушки съехал на обочину, видимо, чтобы успокоиться и перевести дух после увиденного.

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Видео: sp_1703